Vliegtuigje met meerdere inzittenden verongelukt in Zweden

In Zweden is een klein vliegtuig neergestort op de luchthaven van Örebro, zo’n 200 kilometer ten westen van Stockholm. Aan boord van het toestel zaten naar verluidt negen mensen. Hoe zij er aan toe zijn, is momenteel onduidelijk. Ook de oorzaak van de crash is nog niet bekend, meldde een verantwoordelijke van de politie donderdagavond.