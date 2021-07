Vier verdachten opgepakt: auto linkt jongerenbende aan overval op scoutskamp én diefstal met messteken

Sint-Niklaas / Temse / Dendermonde / Zwevegem -

Vier verdachten zijn donderdag opgepakt na een diefstal met messteken ’s ochtends in Belsele. Politiebronnen bevestigen aan onze redactie dat zij niet alleen voor deze feiten in aanmerking komen. Zeker een van de vier bendeleden wordt er ook van verdacht betrokken te zijn bij de gewapende overval van woensdagochtend op een scoutskamp in Temse.