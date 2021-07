Zwangere Natalia weer in full force op het podium

Middelkerke - Zangeres Natalia (40) mocht donderdagavond de spits afbijten van een reeks concerten in Middelkerke. Voor haar was het haar terugkeer naar het ­podium.

De gloednieuwe Proximus Pop-Up Arena – een initiatief van Sportpaleis Group – in Middelkerke vormde gisterenavond het decor voor het eerste concert van een grote reeks. Het eerste sinds lang, want de hele evenementensector kreeg het voorbije anderhalf jaar rake klappen door de uitbraak van het coronavirus. De zenuwen waren dan ook hoog gespannen.

“Voor ons is dit het eerste concert sinds januari 2020”, vertelde organisator Annelies Vrijdag ons vlak voor Natalia het podium besteeg. “Ik hoef je niet te vertellen dat we inderdaad erg zenuwachtig zijn.”

2.500 uitzinnige fans waren getuige van het eerste optreden in de Proximus Pop-Up Arena. In totaal zijn er 5.000 plaatsen, maar door de huidige coronamaatregelen mogen niet meer dan de helft van de zitjes bezet zijn.

Twintigkoppig orkest

Natalia stond er voor het eerst sinds lang op de planken voor een groot publiek en hoe. Alsof ze het laatste anderhalf jaar niets anders had gedaan zong ze de pannen van het dak, onder begeleiding van het twintigkoppige Antwerp Philharmonic Orchestra.

Foto: Jeffrey Roos

Voor de vijf maanden zwangere Natalia voelde het een beetje als de eerste schooldag. “Het voelt natuurlijk speciaal om hier de eerste te mogen zijn”, vertelt Natalia. “Ik ben vereerd dat ze mij daarvoor hebben gekozen. Stress had ik niet echt. Ik heb al wat kunnen oefenen, hé (lacht). Het blijft wel een beetje spannend, want een referentiepunt met diegene die voor mij zijn gekomen is er niet echt. Ik hoop dat de mensen mijn eerste optreden kunnen smaken. Eens ik op het podium sta, voelt dat snel vertrouwd aan hoor, ongeacht hoe lang het geleden is.”

Contract voor drie jaar

Met de Proximus Pop-Up Arena wordt Middelkerke de volgende maanden dé place to be voor muziekliefhebbers. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) is bijzonder opgetogen dat Sportpaleis Group Middelkerke uitkoos om een zomer lang concerten te organiseren. “Dit zet Middelkerke op de kaart”, weet Dedecker.

“Betaal maar eens artiesten als Natalia en Bart Peeters en zoveel anderen die Middelkerke zullen aandoen. Dat kunnen wij budgettair niet aan. Wij zorgen wel voor de grond en voor de politiemensen. Of dit de deur openzet naar nog grote namen in de toekomst? We hebben een contract voor drie jaar en tegen dan is ons Casino er. Er zal in de toekomst nog veel mogelijk zijn in onze gemeente. Ik ben bijzonder fier als burgemeester.”