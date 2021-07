President Haïti gedood door huurlingen, maar wie huurde die in?

In Haïti is de politie betrokken geraakt in een heftig vuurgevecht toen ze zes mensen wilde arresteren voor de moordaanslag op de Haïtiaanse president Jovenel Moise. Vier van de zes ‘huurlingen’ werden gedood, de twee anderen werden gearresteerd. De grote vraag blijft: in wiens opdracht werkten ze? De moordaanslag dreigt het zo al chaotische Haïti nog dieper in de chaos te duwen.