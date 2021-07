Sergio Ramos komt bij PSG in nieuwe superploeg terecht: Los Galacticos, maar dan in het Frans

Na zijn transfer van Real Madrid naar Paris Saint-Germain komt Sergio Ramos in een nieuw sterrenensemble terecht. PSG bouwt in de rug van Neymar en Kylian Mbappé (?) aan een elftal om u tegen te zeggen. Eigenaar Nasser Al-Khelaïfi mikt dit seizoen op het allerhoogste. En zijn transferhonger is nog lang niet gestild.