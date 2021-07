Dak van gebouw Basic-Fit in Diepenbeek deels ingestort door hevige regenval

Diepenbeek - Hevige regenval heeft donderdagavond een deel van het dak doen instorten van het gebouw, waar de fitnesszaak Basic-Fit in Diepenbeek gevestigd is. Dat heeft burgemeester Rik Kriekels (N-VA) donderdagavond bevestigd.

“Er was niemand meer aanwezig”, zegt Kriekels. “Er zijn gelukkig dus geen gewonden gevallen. Vermoedelijk heeft het gewicht van het regenwater het dak deels doen instorten. De brandweer van de zone Zuid-West Limburg gaat het gebouw niet stutten, omdat het geen nut heeft. De hulpdiensten zullen het terrein afspannen zodat er niemand meer kan komen.”

De burgemeester meldde verder dat de regen boven de gemeente intussen geminderd is. Hij liet wel nog weten dat er een kelder met wateroverlast zat in de Dwarsstraat en nog een kelder in de Peperstraat. Volgens politie Limburg Regio Hoofdstad ging het om een lokaal waar vroeger een bowlingzaak was ondergebracht.

Onweders met felle regenbuien veroorzaakten ook problemen in Hasselt, Beringen, Lummen en op sommige plaatsen in Zuid-Limburg. Straten stonden in een mum van tijd blank omdat de riolering de grote hoeveelheid water op korte tijd niet verwerkt kreeg.