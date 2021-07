VN-rapporteur voor Mensenrechten zet schijnwerpers op hongerstakers in Brussel

Ook na anderhalve maand houden zo’n 200 mensen in de Brusselse Begijnhofkerk hun hongerstaking vol. Zij kregen gisteren het bezoek van de speciaal rapporteur voor de Mensenrechten en Extreme Armoede van de VN, Olivier De Schutter. Hij kwam informatie inwinnen over de actie en voerde gesprekken met de betrokkenen. Of de VN-rapporteur stappen gaat ondernemen en er ook overleg of aanbevelingen ­komen voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) is nog niet duidelijk.

Na het bezoek werden vijf hongerstakers buiten de kerk verzorgd door hulpverleners en afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat gebeurde door de komst van De Schutter onder grote mediabelangstelling en zorgde voor schrijnende foto’s. Een oplossing is overigens nog altijd niet in de maak. Mahdi, ­gesteund door premier Alexander De Croo (Open VLD), wil niet van een collectieve regularisatie weten. ­Volgens sommige actievoerders is dat ook niet wat ze ­eisen. Ze pleiten naar verluidt voor duidelijke en ­permanente criteria, zodat wie hier al jaren werkt en leeft een kans maakt op een nieuw statuut.

Foto: BELGA