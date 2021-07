Brian Priske duidelijk over Didier Lamkel Zé: “Als je niet met je hart voor Antwerp strijdt, hoor je hier niet thuis”

Twee weken en twee dagen. Veel tijd kreeg Brian Priske (44) nog niet om Royal Antwerp FC te kneden . Halverwege de zomerstage in het Nederlandse Horst maakte de Deen toch al een eerste keer tijd om met de pers te praten, onder meer over enfant terrible Didier Lamkel Zé.

“Voor mij is het duidelijk”, zegt Priske. “Wie niet met de groep wil werken (Lamkel Zé stuurde zijn kat naar de eerste training, red.), moet apart trainen. Zijn kwaliteiten zijn ontegensprekelijk. Maar als het laatste procentje in het hoofd niet meewil… Ik heb spelers nodig die willen lopen en met hun hart voor Antwerp strijden. Zo niet hoor je hier niet thuis. Maar die beslissing ligt niet alleen in mijn handen.”

Met Michel-Ange Balikwisha haalde Antwerp wel al een mogelijke vervanger voor Lamkel Zé. “Ik ben heel blij dat hij bij ons zit en niet bij Club Brugge of ergens anders”, aldus zijn Deense coach. “De eerste twee dagen op stage ontdekte ik direct zijn voetballende kwaliteiten. Zijn touch, zijn balaanname, zijn passing, zijn vista,… Hij gaat ons veel plezier bezorgen. Dat zijn vertrek bij Standard voor commotie zorgde nadat hij dreigde met wet van ’78? Ach, elk verhaal heeft twee kanten. Voor mij is Balikwisha een vriendelijke, rustige jongen.”