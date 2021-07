Doe dat maar eens na: dit is het grootste zandkasteel ter wereld

Een wereldrecord in Denemarken. Het hoogste zandkasteel ooit is afgewerkt in de kleine badplaats Blokhus. De attractie is welgeteld 21,16 meter hoog. Dat is drie meter hoger dan een zandkasteel in Duitsland, dat sinds drie jaar in het Guinness book of records staat.

Het ontwerp van de Nederlandse maker, Wilfred Stijger, stelt een kasteel voor. Op de top staat een kroon, een verwijzing naar de coronacrisis. Deze constructie is gemaakt van bijna 5.000 ton zand.

Het kasteel moet tot ver na de zomervakantie overleven. Het zal naar verwachting blijven staan ​​tot de zware vorst intreedt, waarschijnlijk in februari of maart volgend jaar. Om het zand meer samenhang te geven, zit er tien procent klei in en is er een lijmlaag aangebracht. Zo is het bestand tegen de kille en winderige omstandigheden van de herfst en winter.

In cijfers

21,16 meter hoog

27 meter breed

Diameter van 32 meter

4.860 ton zand, waarvan 10 procent klei

Gebouwd door 30 artiesten

Weerbestendig om 6 maanden te blijven staan

Foto: Skulpturparken Blokhus

Foto: Skulpturparken Blokhus

Foto: via REUTERS

Foto: EPA-EFE