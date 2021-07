Delano G., de man die ervan verdacht wordt de Nederlandse journalist Peter R. de Vries (64) te hebben neergeschoten, is amper 21 jaar. Hij blijkt een neef te zijn van Jaouad W., een veroordeeld lid van een criminele bende die gelinkt wordt aan de beruchte drugsbaron Ridouan Taghi.

“Scholen en werken werkten niet, dus koos ik voor de straat. We gaan bij je buren naar binnen, terwijl je diep slaapt”, rapte Delano G. onder de artiestennaam Demper in 2018 in zijn rapnummer Bouw op ...