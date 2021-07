Man rijdt huis van ex-vrouw binnen

Merelbeke - In de Varendries in Merelbeke is een man met een bestelwagen het huis van zijn ex-vrouw binnen gereden. Een zesjarig kind raakte lichtgewond. Ook het huis geraakte zwaar beschadigd.

Het is rond half negen donderdagavond dat de buurt opgeschrikt wordt door een enorme knal. “Een man is met zijn bestelwagen achteruit de woning ingereden”, zegt de politiewoordvoerder van de zone Rhode en Schelde, Ronny Decuyper. Volgens Het Laatste Nieuws was de aanrijding opzettelijk wegens een heftige ruzie tussen twee ex-partners. Maar dat kan de woordvoerder nog niet bevestigen. “Het ziet er niet uit als een verkeerd manoeuvre, als een verkeersongeluk. Maar wat er net gebeurd is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.”

Er geraakte niemand gewond. De moeder kon net nog haar zesjarig kind wegtrekken toen de wagen in de gevel reed. Het kind werd door de hulpdiensten meegenomen voor een check-up. Het huis werd door de brandweer afgedekt en verder gestut.