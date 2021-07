Verschillende doden bij crash van vliegtuigje in Zweden

Bij de crash van een klein vliegtuig in Zweden zijn donderdag verschillende inzittenden om het leven gekomen. Dat heeft de politie gemeld. Het precieze aantal slachtoffers kon niet worden meegedeeld.

Het vliegtuigje, dat gebruikt werd voor parachutisten, stortte neer bij de luchthaven van Örebro, zo’n 200 kilometer ten westen van Stockholm. Aan boord van het toestel zaten negen mensen. Hoeveel inzittenden overleden zijn, is nog onduidelijk. Maar volgens een woordvoerder van de politie is één persoon zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd.

Het vliegtuig was neergestort bij het opstijgen en vloog vervolgens in brand. Over de oorzaak van de crash bestaat nog geen duidelijkheid.