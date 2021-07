Politie: “26 Colombianen en 2 Amerikanen verantwoordelijk voor moord Haïtiaanse president”

Het commando dat verantwoordelijk was voor de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse bestond uit 26 Colombianen en 2 Amerikanen van Haïtiaanse afkomst. Dat heeft de politie donderdagavond (lokale tijd) meegedeeld.

“Het was een commando van 28 aanvallers, onder wie 26 Colombianen, die de operatie uitvoerden om de president te vermoorden”, zegt Léon Charles, het hoofd van de Haïtiaanse politie.

Charles zegt dat de 2 Amerikanen en 15 van de Colombianen werden gearresteerd. Daarnaast werden 3 Colombianen gedood en zijn 8 anderen nog op de vlucht, zo klinkt het nog.

De Colombiaanse minister van Defensie Diego Molano erkent dat minstens 6 van de verdachten gewezen Colombiaanse militairen zijn. “De eerste informatie geeft aan dat het Colombiaanse burgers zijn, en voormalige leden van het leger”, zegt hij in een videoboodschap. “Wij hebben instructies gegeven aan de politie en het leger om onmiddellijk mee te werken aan het opzetten van een onderzoek om deze feiten op te helderen.”

De 53-jarige Haïtiaanse president Jovenel Moïse is woensdagochtend in zijn huis vermoord door een buitenlands commando. Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval zwaargewond. Ze is voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida.

Er heerst nog onduidelijkheid over de exacte omstandigheden en de motieven voor de gewelddaad.

