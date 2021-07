Spin-off UAntwerpen helpt bedrijven bij voorraadplanning met artificiële intelligentie

Een nieuwe spin-off van de Universiteit van Antwerpen heeft software ontwikkeld waarmee bedrijven optimaal hun voorraden kunnen plannen. Dankzij artificiële intelligentie (AI) kunnen ondernemingen volgens de bedenkers het aantal fouten met 30 procent verminderen en zo tijd en geld besparen.

Correct voorraden plannen is van groot belang voor bedrijven, zeker in een logistieke keten die steeds globaler wordt. Onverwachte gebeurtenissen, zoals een pandemie of de blokkering van het Suezkanaal, kunnen een grote impact hebben op die planning.

De nieuwe spin-off Garvis wil ondernemingen daarom helpen om betere en betrouwbaardere voorspellingen te doen wanneer het gaat om voorraadplanning. Hun software houdt rekening met prijszetting en verkoop, maar ook zaken als het weer of sociale media. Hierdoor kunnen bedrijven betere en betrouwbaardere voorspellingen maken en sneller inspelen op schommelingen in vraag.

“Onze bionische planningssoftware combineert artificiële intelligentie met de persoonlijke inzichten en ervaringen van de planner en met realtime data-analyse”, zegt CEO Piet Buyck. “Zo kunnen we het aantal fouten met 30 procent verminderen, en ondernemingen tijd en geld doen besparen. Ons systeem heeft dus een grote impact op een bedrijf, en toch kan het heel eenvoudig geïmplementeerd worden: binnen de 24 uur kan het up and running zijn.”

Samen met unief

Garvis werkt met de Ampyfier-tool, ontwikkeld door onderzoekers van de UAntwerpen. Die software helpt om complexe AI-algoritmes en -processen te analyseren en optimaliseren. Dankzij de integratie in Garvis kan de tool elke dag data testen, en zichzelf voortdurend verbeteren. Een win-win voor het nieuwe bedrijf en de universiteit dus.

Professor Silvia Lenaerts, vicerector Innovatie en Valorisatie, is blij met de samenwerking tussen de universiteit en Garvis. “Deze spin-off is een prima voorbeeld van de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Op het vlak van artificiële intelligentie hebben we al vaker samenwerkingen met bedrijven opgezet. Belangrijk, want op die manier kunnen we hightechondernemingen in Vlaanderen mee sterker maken.”