Engelsen willen maandag niet gaan werken als Engeland het EK wint, Boris Johnson wacht af: “Laat ons het lot niet tarten”

Boris Johnson lijkt er nog niet voor gewonnen te zijn alle Engelsen maandag een vrije dag te geven als Engeland zondagavond de finale van het Europees kampioenschap voetbal wint tegen Italië. Daarvoor wordt op dit moment massaal opgeroepen in het VK. Maar de Britse premier wil nog niets in steen beitelen. “Dat zou het lot tarten zijn.”

Een grote voetbalfan is Boris Johnson nooit geweest, maar woensdag zat de Britse premier toch met een Engels voetbaltruitje aan op de tribunes in Wembley toen Engeland de halve finale speelde. Hij schreeuwde Harry Kane en co mee naar de winst tegen Denemarken. De volgende stap is de finale, zondagavond op Wembley tegen Italië.

In Engeland verwachten ze niet minder dan een ongezien volksfeest zondagavond. En dus gaan er steeds meer stemmen op om maandag officieel uit te roepen tot een feestdag en de Britten een vrije dag te geven om hun roes uit te slapen. Boris Johnson lijkt dat idee een warm hart toe te dragen. “Maar laat ons afwachten tot zondag”, zei hij aan The guardian. “Het nu al zeggen is het lot tarten, laat ons afwachten.”

Zijn woordvoerder voegde er nog aan toe dat “het duidelijk is dat we willen dat Engeland de finale wint”, en “dat we dan zullen zien wat mogelijk is”. Volgens de Britse media bestaat twijfel, want ten vroegste zondagavond om 22.45 uur kennen we de winnaar. En dan is maandag iedereen vrij geven wel heel kort dag. Er wordt dan ook over andere opties nagedacht, klinkt het.

Of bazen dan niet gewoon hun personeel een vrije dag moeten geven, werd de woordvoerder nog gevraagd. “Bedrijven mogen zeker bekijken of ze dat kunnen, maar we begrijpen dat het niet voor iedereen en in alle sectoren zomaar kan.”