Portugal breidt coronamaatregelen uit: certificaat of negatieve test nodig om op restaurant te gaan

Portugal heeft bijkomende maatregelen genomen om de snelle stijging van het aantal coronagevallen tegen te gaan. Wie in de gemeenten met de hoogste besmettingsgraad nog toegang wil krijgen tot een hotel of restaurant, zal een certificaat of een negatieve test moeten voorleggen. Dat heeft de regering donderdag beslist.

“We blijven een verslechtering van de situatie waarnemen”, zo deelde regeringswoordvoerder Mariana Vieira da Silva mee. Het land telt nu 60 gemeenten met een “hoog” of “zeer hoog” risico op besmetting. Vorige week waren dat er nog 45.

De avondklok, die vorige week vrijdag werd ingevoerd, blijft van kracht in de risicogebieden. De maatregel treft vooral de hoofdstad Lissabon en omgeving, en de toeristische regio Algarve.

In diezelfde gemeenten moeten mensen voortaan ook een negatieve coronatest voorleggen, of aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn, als ze vrijdagavond of tijdens het weekend toegang willen krijgen tot de binnenruimte van een restaurant. Diezelfde maatregel zal elke dag ook in alle hotels van het land gelden.

Portugal heeft woensdag en donderdag de grens van 3.000 nieuwe besmettingen per dag overschreden. Dat zijn de hoogste cijfers voor het land sinds begin februari. De deltavariant, die voor het eerst in India werd vastgesteld, is goed voor zowat negentig procent van de nieuwe gevallen.