Kanalen in Kempen en Ardennen kandidaat voor erkenning als Unesco-erfgoed

Een nationaal voorstel, gedragen door Vlaanderen en Wallonië, wil de praktijk van de irrigatie van weiden via kanalen op hellingen door Unesco laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Dat schrijft Sudpresse vrijdag.

Maandag is een vergadering gehouden om beide dossiers naar voren te schuiven. Het Vlaamse dossier heeft betrekking op de streek van Lommel in de Limburgse Kempen. Het Waalse dossier gaat over de oude irrigatiegebieden die verspreid liggen in de provincie Luxemburg, het Ardense gedeelte van de provincie Luik, de rand van de Condroz en het bekken van de Lesse in de provincie Namen.

Al in de vijftiende eeuw wordt in onze streken gewag gemaakt van de techniek van het irrigatiesysteem “abissage”, waarbij op de flank van een heuvel het water van een beek wordt omgeleid. Die kanalen waren zeer nuttig in een tijd dat chemische meststoffen nog onbekend waren.

Andere regio’s in Europa hebben al een erkenning gekregen voor bepaalde irrigatiegebieden, zoals Wallis in Zwitserland, Tirol in Oostenrijk en Palts in Duitsland.