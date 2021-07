Negen doden bij crash van vliegtuig vol skydivers in Zweden

Bij een ongeval met een vliegtuig vol skydivers net buiten het Zweedse Orebro zijn negen mensen om het leven gekomen. Het toestel crashte en schoot vervolgens in brand. “Iedereen aan boord is dood”, aldus de Zweedse politie.

Het vliegtuig, een DHC-2 Turbo Beaver, had naast de piloot acht skydivers aan boord. Niet lang na het vertrek vanop de luchthaven in Orebro smakte het om een nog onduidelijke reden tegen de grond. Het toestel schoot meteen in brand, de inzittenden hadden geen schijn van een kans en overleefden het allemaal niet. “Dit was een heel zwaar ongeval”, aldus de Zweedse politie. “Iedereen aan boord van het neergestorte vliegtuig is dood.”

Onderzoek ter plaatse lijkt erop te wijzen dat het vliegtuig niet geladen was zoals het hoort, maar dat werd nog niet bevestigd en bijkomend onderzoek is nodig.

Het ongeval roept herinneringen op aan een soortgelijk incident in 2019, ook in Zweden, toen een vliegtuig vol skydivers net na het vertrek neerstortte en eveneens negen inzittenden om het leven kwamen.