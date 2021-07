Beruchte advocaat van pornoster nu zelf veroordeeld voor afpersing van sportmerk Nike

Michael Avenatti, de Amerikaanse advocaat die onder meer pornoster Stormy Daniels al verdedigde, moet 30 maanden naar de gevangenis. Een rechter in Manhattan veroordeelde hem tot die gevangenisstraf omdat de advocaat sportmerk Nike had proberen af te persen.

Volgens de openbaar aanklagers op het proces, waarop Avenatti in februari 2020 schuldig werd bevonden, had de advocaat sportmerk Nike benaderd omdat hij naar eigen zeggen bewijs had dat werknemers van het bedrijf jonge basketballers betaald hadden om voor bepaalde scholen te kiezen. Hij eiste dat het bedrijf hem zou aanwerven en betalen voor een intern onderzoek, al zei hij er ook vrede mee te nemen dat Nike hem 22,5 miljoen dollar zou betalen om een claim van een basketbaltrainer - die hij vertegenwoordigde - te doen verdwijnen.

Als Nike niet op zijn eisen inging, zo zou Avenatti nog gezegd hebben, zou hij een persconferentie beleggen en het hele verhaal publiek maken. Maar het argwanende sportmerk besloot de boot af te houden en benaderde de politie, dat een eigen onderzoek voerde naar de feiten. Dat mondde uit in een formele beschuldiging jegens Avenatti voor poging tot afpersing en nog andere misdrijven.

Schandelijk

“Het gedrag van meneer Avenatti was schandelijk”, zo zei rechter Paul Gardephe bij het voorlezen van zijn vonnis. “Hij kaapte de eis van zijn cliënt (de basketbalcoach, nvdr) en gebruikte die voor zijn eigen agenda, namelijk het afpersen van miljoenen dollars van Nike voor zichzelf.”

De poging van Avenatti om een milde straf te krijgen door alles toe te geven, leverde dus niets op. “Ik heb mijn eigen waarden, mijn vrienden, mijn familie en mezelf bedrogen”, zei de advocaat nog. “Ik verried mijn beroep. Ik werd gedreven door zaken die er niet toe doen in het leven. Ik, en ik alleen, heb mijn carrière, mijn relaties en mijn leven verwoest.”

Nog veroordelingen op komst?

Avenatti verdwijnt nu 30 maanden in de gevangenis. Al is het niet ondenkbaar dat die gevangenisstraf de komende jaren nog verder oploopt, want de advocaat moet in nog twee andere zaken voorkomen. Een ervan gaat volgende week van start en draait rond de bewering van cliënten dat Avenatti miljoenen dollars van hen gestolen zou hebben en ook nog eens gelogen zou hebben over zijn inkomen tegen de belastingdiensten. Er wordt hem belastingfraude en financiële fraude ten laste gelegd, al pleit hij wel onschuldig.

Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd 300.000 dollar te hebben gestolen van een voorschot op een boek dat pornoster Stormy Daniels geschreven heeft. Het proces daarvoor zou begin 2022 van start gaan.

Stormy Daniels

Het is door diezelfde Stormy Daniels dat Avenatti een bekende - of eerder beruchte - naam werd in de VS. Hij verdedigde haar in de zaak tegen ex-president Donald Trump.