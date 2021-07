Drie op de tien grote Belgische bedrijven communiceert uitstoot niet

Zeven op de tien grote Belgische bedrijven communiceren over hun uitstoot van broeikaskassen en hebben er ook doelstellingen aan verbonden. Dat schrijft L’Echo vrijdag op basis van een analyse van de duurzaamheidsverslagen van 2020 van de 55 grootste Belgische bedrijven.

Het cijfer is afkomstig van communicatiebureau Finn, dat de duurzaamheidsrapportering, financiële rapporten en websites uitploos. Momenteel leveren 36 van de 55 grootste bedrijven - holdings en tradingbedrijven niet meegerekend - min of meer precieze indicatoren over hun koolstofvoetafdruk. Zeventien van die bedrijven hebben een specifieke en becijferde duurzaamheidsrapportering, onder wie 13 grote beursgenoteerde bedrijven.

Voor negentien andere bedrijven is het onmogelijk de uitstootcijfers te achterhalen. Vier van die bedrijven publiceren geen uitstootcijfers en verwijzen helemaal niet naar het tegengaan van de klimaatopwarming.