Italiaan in Honduras gelyncht door zijn buren wegens verdenking van moord

Een Italiaanse man is in Honduras gelyncht door een woedende massa omdat hij verdacht wordt van moord. Dat meldt de politie.

De feiten speelden zich af in een van de dorpjes in de gemeente Yusguare, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Tegucigalpa. Een groep van ongeveer 600 man, waarvan velen gewapend, was donderdag binnengedrongen in de woning van de man “met de duidelijke intentie hem te doden”, aldus de politie. De agenten konden hen dat niet verhinderen.

De man, Giorgio Scanu, overleefde het niet. Volgens lokale media werd hij geslagen met stokken, machetes en stenen en overleed hij daardoor. Ze staken ook zijn huis en auto in brand. De woedende buren deden dat omdat ze Scanu ervan beschuldigden woensdagavond zijn 74-jarige neef vermoord te hebben.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.