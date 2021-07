Jongeren die terugkeren uit Spanje gaan naar huis, maar professor vindt dat geen goed idee: “Stuur hen samen op kamp”

Zodra de jongeren die met reisorganisaties Summer Bash en Jongerentravel in Spanje waren weer in ons land zijn, is het geen goed idee hen te laten terugkeren naar hun gezin. Dat heeft professor huisartsengeneeskunde Dirk Devroey vrijdag gezegd op Radio 2. Hij pleit ervoor hen samen te houden.

Met bussen zijn op dit moment honderden Vlaamse jongeren op weg naar huis vanuit de Spaanse feestbestemmingen Lloret de Mar en Calella. Door het bruisende nachtleven daar werden veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld, waardoor de organisaties beslisten de reizen vroegtijdig stop te zetten.

LEES OOK. 16 uur met masker op de ‘covidbus’ naar huis: recept voor hoogst onaangename reis, maar “de sfeer zit hier goed”

Zodra die jongeren weer in het land zijn, keren ze terug naar huis en moeten ze daar in quarantaine. Maar volgens professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey is dat geen goed idee. “Zodra die jongeren in ons land toekomen, kan je ze niet zomaar naar hun gezin laten gaan”, zei hij vrijdag op Radio 2. “We weten dat de meeste besmettingen binnen gezinsverband gebeuren, dan gaan we deze jongeren toch niet laten terugkeren naar hun ouders? Op deze manier creëer je een van de grootste besmettingsbronnen die er zijn.”

Waar ze dan beter naartoe gaan? Hou ze samen, zegt Devroey. “Eigenlijk zouden zij twee weken op een soort van kamp moeten gaan, allen samen in quarantaine en daar wachten tot ze zeker zijn dat ze niet meer besmet zijn. Op die manier kunnen we vermijden dat 110 mensen, waarvan velen waarschijnlijk superverspreiders zijn, een heleboel andere mensen besmetten.”