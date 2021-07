Sjerp burgemeester gestolen uit fietstas: “Ik draag ze al tien jaar en wil ze graag terug”

Staden - Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) is zijn burgemeesterssjerp kwijt. Een onbekende haalde de sjerp uit de fietstas van zin fiets. “Mag ik alsjeblieft vragen om mijn sjerp terug te bezorgen. Deze draag ik al tien jaar en is voor mij van onschatbare waarde.”

De Stadense burgervader moest donderdagavond een vergadering bijwonen in het SWOK. Even daarvoor was hij met zijn fiets toegekomen om de eerste spadesteek van een nieuw woonproject te geven. Na het officieel moment had hij zijn sjerp in zijn fietstas gestopt. “Ik heb mijn sjerp omstreeks 19 uur vergeten uit te halen, alvorens het SWOK te betreden voor de vergadering”, aldus de burgemeester.

Na de vergadering merkte de burgervader op dat de sjerp uit de fietstas was verdwenen. “Mag ik alsjeblieft vragen om mijn sjerp terug te bezorgen. Ik heb die sjerp al bijna tien jaar en hij is van onschatbare emotionele waarde.” (Lees verder onder de foto)

De burgemeester zetten een oproep op Facebook. Foto: fb

De burgemeester vraagt de persoon die de sjerp meegenomen heeft om die in de brievenbus van het gemeentehuis te steken. “Er zullen geen camera’s geplaatst worden.” Personen die eventueel iets opgemerkt hebben kunnen contact opnemen met Vanderjeugd via het e-mailadres burgemeester@staden.be. “Wie het ook mag zijn. Als je de sjerp terugbrengt zou ik je heel dankbaar zijn.”