Voor het eerst beelden gemaakt van kever die ondersteboven op wateroppervlak loopt

Een Australische wetenschapper heeft per toeval unieke beelden gemaakt. Doctoraatsstudent John Gould deed onderzoek naar kikkers en kikkervisjes toen hij een zwemmende kever van zo’n 6 tot 8 millimeter opmerkte. “Plots besefte ik dat de kever ondersteboven op het wateroppervlak leek te wandelen alsof het op glas liep”, aldus Gould. “Het interessantste is dat de kever ook ondersteboven kon rusten.”

Het is nog niet duidelijk om welke soort kever het gaat en het is ook nog gissen hoe het insect erin slaagt zich ondersteboven en onder water voort te bewegen. Volgens Gould leek de kever te ‘drijven’ door luchtbellen die het aan zijn onderbuik had verzameld. “We denken dat de kever speciale organen op zijn poten heeft om nog meer luchtbellen te kunnen pakken”, aldus de Australische student die een verhandeling aan zijn vondst weidde. Volgens de onderzoeker is het gedrag van de kever wellicht te verklaren door evolutie: door aan het wateroppervlak te blijven kan het insect roofdieren die op de bodem leven op die manier vermijden.