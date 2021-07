Liberale vakbond wil onderzoek naar loodblootstelling bij proefbank voor vuurwapens

Bij de proefbank voor vuurwapens in Luik, de overheidsinstelling die wapens en munitie controleert, klaagt de liberale vakbond aan dat bij verschillende personeelsleden te hoge loodwaarden in het bloed zijn gevonden. “We hebben een sterk vermoeden dat de directie informatie achterhoudt”, zegt federaal secretaris bij het VSOA Jimmy Verlez. De vakbond vraagt een onafhankelijk onderzoek.

Volgens Verlez zijn bij sommige werknemers loodwaarden vastgesteld die zowat het dubbele van de norm bedragen. Langdurige blootstelling aan lood, dat als “waarschijnlijk kankerverwekkend” wordt beschouwd, kan onder meer leiden tot zenuwschade en problemen met hart- en bloedvaten en nieren.

De liberale vakbond klaagt onder meer aan dat de wet op het welzijn niet wordt gerespecteerd. “Afvoerinstallaties functioneren niet goed en resten van lood in de omgeving, op de terreinen, in de waterafvoer, ... worden niet honderd procent geneutraliseerd”, aldus Verlez. Volgens hem verloopt de communicatie met de directie ook stroef. “We hebben een sterk vermoeden dat de directie informatie achterhoudt”, luidt het. “In 2018 zijn er al mankementen vastgesteld, maar daarover is niet gecommuniceerd met het personeel. Wie aangeworven wordt, krijgt ook geen waarschuwing over de gevaren voor de gezondheid.”

Omdat het VSOA nu “een vermoeden van gevaar voor het personeel en de omwonenden” heeft, vraagt het een onafhankelijk onderzoek naar lood- , koper- en chroomverontreiniging in de werkplaats en op de omliggende terreinen. De vakbond vraagt ook betere communicatie van de directie, die volgens Verlez tot nu stil bleef.

De vakbondsman benadrukt dat het VSOA “steeds bereid is tot een constructief sociaal overleg” en alleen wil dat de veiligheid wordt gegarandeerd. Over mogelijke sociale acties spreekt hij zich niet uit.