Okay en Bio-Planet roepen zoute chips van Boni Selection Bio terug

Supermarktketens OKay en Bio-Planet roepen zoute chips van het merk Boni Selection Bio terug van bij de consument wegens een te hoge aanwezigheid van acrlamyde. Labotesten hebben aangetoond dat bij een lot de referentiewaarde is overschreden. Dat melden de ketens na overleg met het Voedselagentschap (FAVV) in een persbericht.