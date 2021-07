Omwonenden van 3M-fabriek kunnen bloedstaal laten afnamen om zicht te krijgen op verspreiding PFOS

Zwijndrecht - Bij 800 personen die in een straal van 3 kilometer rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht wonen, worden vanaf 15 juli bloedstalen afgenomen als ze daar interesse in hebben. De bloedstalen moeten meer inzicht geven in de verspreiding van PFAS.

“Met deze bloedonderzoeken willen we meer inzicht verwerven in de verspreiding van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de regio en in welke mate omwonenden blootgesteld zijn geweest en de stoffen zich hebben opgestapeld in het lichaam”, zegt Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V). “Het bloedonderzoek zal dienen voor een evaluatie van de voorzorgsmaatregelen en is ook een voorbereiding voor een meer diepgaand biomonitoringsonderzoek dat in het najaar zal starten.”

De bloedonderzoeken zullen zes weken duren, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “In die periode zullen zo’n 800 mensen een afspraak kunnen maken voor een bloedafname. De bloedafnames gebeuren door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne in de sporthal van Zwijndrecht.”

Voorwaarden om deel te nemen zijn: in een straal van 3 kilometer rond 3M wonen en minstens 12 jaar oud zijn. Per gezin mag maximaal één iemand deelnemen en zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven krijgen voorrang.

“Met 800 mensen bereiken we ongeveer 7 procent van de omwonenden in een straal van 3 km rond de fabriek”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dit is meer dan voldoende om een goed beeld te krijgen van de verspreiding van PFAS en de mate van blootstelling bij de omwonenden. Aangezien we geen persoonlijk gezondheidsadvies kunnen geven aan deelnemers, en aangezien de capaciteit voor de bloedafnames- en -analyses beperkt is, is het niet nuttig en logistiek simpelweg niet haalbaar om op dit moment bij meer mensen bloedafnames te doen. 800 staalnames op deze korte periode is voor een biomonitoringsonderzoek al een hele uitdaging.”

Kandidaten kunnen zich hier aanmelden.