Pfizer vraagt goedkeuring voor derde dosis: hebben we die echt nodig? Of wil farmareus gewoon langs de kassa passeren?

Farmabedrijf Pfizer zal aan de Amerikaanse en Europese geneesmiddelenagentschappen toestemming vragen voor het toedienen van een derde dosis van zijn coronavaccin. Maar was ons onlangs niet verteld dat twee dosissen afdoende beschermen, ook tegen de deltavariant? Moeten we dan straks allemaal een derde keer langs het vaccinatiecentrum, of is die derde ronde voorbehouden voor risicogroepen? Ons land werkt alvast aan een plan rond prik drie.