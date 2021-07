Politie krijgt steun van Nederlandse collega’s bij start van zomervakantie in Knokke-Heist

Knokke-Heist - Tijdens de drukke start van de zomervakantie krijgt de lokale politie van de zone Damme/Knokke-Heist een week lang bijstand van de Nederlandse politie te paard. Vorige zomer zorgden Nederlandse jongeren voor veel overlast in de uitgaansbuurten. De lokale politie komt ook met een hitteplan op de proppen.

Het is de bedoeling van de lokale politie om bij overlast snel te kunnen schakelen. Het politieteam is de komende weken dan ook zo veel mogelijk aanwezig in het straatbeeld, op de dijk en het strand. Naast de eerstelijnspolitie zijn ook verschillende toezichtsploegen voorzien, zoals de fiets-, dijk- en strandpolitie. “Knokke-Heist is een bruisende badplaats en trekt verschillende doelgroepen aan”, zegt korpschef Steve Desmet. “Vorige zomer waren er veel overlastproblemen met jongeren uit Brussel, Nederland en Noord-Frankrijk.”

Vooral in de eerste weken van de zomervakantie verblijven traditiegetrouw veel Nederlandse jongeren in Knokke-Heist. Vanaf zaterdagnacht krijgt de lokale politie daarom bijstand van de Nederlandse collega’s te paard. “De samenwerking met de Nederlandse politie bleek vorige zomer een grote meerwaarde. Dankzij hun bijstand kunnen we de jongeren sneller identificeren en de gemoederen bedaren.” De Nederlandse politie te paard zal een week lang een patrouille vormen met de ruiters van de Belgische Federale politie.

Bij hoge temperaturen zal in de politiezone Damme/Knokke-Heist voortaan ook een hitteplan in werking treden. De korpschef stelt vast dat in dat geval ook veel jongeren uit Noord-Frankrijk en Brussel de weg naar de badplaats vinden. “Dat brengt extra overlast mee. Als het hitteplan wordt geactiveerd, dan worden alle operationele medewerkers die aan het werk zijn, geheroriënteerd in het straatbeeld met specifieke handhavingsopdrachten.”