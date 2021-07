Waar staan de nieuwkomers in 1A: Union bijna op volle kracht, Seraing wacht

Op 23 juli trapt het seizoen in 1A al af, maar voor twee clubs zal het voelen als 1 september. Twee nieuwkomers, maar ook twee tegenpolen. Aan de ene kant is er Union Saint-Gilloise, de ambitieuze promovendus die vandaag al bijna klaar lijkt om eraan te beginnen. In de andere hoek zit Seraing, bijzonder schuchter in zijn aanwervingen omdat het aan de baxter van FC Metz hangt. Waar staan de nieuwkomers in 1A twee weken voor hun vuurdoop?