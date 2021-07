Hun spel, hun parcours, hun chauvinisme en dat verdomde liedje: waarom iedereen stiekem hoopt dat Italië en niet Engeland het EK wint

Engeland of Italië? Zondag weten we wie het EK wint. Maar terwijl de Engelse pers helemaal over de rooie gaat omdat het land voor het eerst sinds 1966 een groot toernooi kan winnen, lijkt zowat elk ander Europees land stiekem voor Italië te supporteren. Vijf redenen waarom de voetbalgoegemeente de troepen van Roberto Mancini verkiest boven die van Gareth Southgate. En ja, ‘Football’s coming home’ is er één van.