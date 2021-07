Ronald Koeman is niet happy dat Spaanse EK-revelatie Pedri naar Olympische Spelen trekt: “Vier dagen vakantie en dan Tokio, dat kan niet”

Ronald Koeman is niet tevreden met het feit dat Spaans international Pedri na het EK ook nog naar de Olympische Spelen trekt. “Twee eindtoernooien in één zomer is te veel”, aldus de Nederlandse coach van Barcelona.

Pedri is een van de revelaties van dit EK. Hij speelde alle wedstrijden, van de groepsfase tot de halve finale. Goed voor goals of assists was hij daarin niet, maar indruk maken dat de 18-jarige aanvaller wel. Passen kan hij als de beste. Zo had hij in de verloren halve finale tegen Italië een waanzinnig slagingspercentage van 97%.

Daarom nam Luis de la Fuenta, coach van de Spaanse beloften, Pedri ook op in zijn selectie voor de Olympische Spelen. Barcelona is daarmee not amused, maar staat hem toch af, hoewel de Catalaanse club dat niet verplicht is.

De spelers beschermen

Ronald Koeman liet afgelopen week toch niet na om even terug te komen op de selectie van zijn poulain, die afgelopen seizoen een vaste waarde was bij Barça. “Twee eindtoernooien in één zomer is te veel”, aldus Koeman. “Hij heeft een seizoen achter de rug waarin hij alles gespeeld heeft en hij miste ook bijna geen minuut van het EK. Vier dagen vakantie en dan naar Tokio, dat kan niet.”

“De Olympische Spelen gaan bovendien meer over atletiek dan over voetbal. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik begrijp de droom van de spelers, maar de speeldagenkalender is al bijzonder complex. We moeten de spelers beschermen.”