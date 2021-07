Zweed Marcus Berg zet punt achter interlandcarrière

De Zweedse aanvaller Marcus Berg zet op 34-jarige leeftijd en met negentig caps op de teller een punt achter zijn interlandcarrière, zo bevestigt hij vrijdag aan de Zweedse krant Göteborgs-Posten.

Bondscoach Janne Andersson werd eerder al van het afscheid op de hoogte gebracht. Op clubniveau wil Berg nog enkele jaren doorgaan. Vanaf deze zomer gaat hij opnieuw in eigen land aan de slag, bij topclub IFK Göteborg. Daar doorliep hij destijds de jeugdreeksen.

Zijn grootste succes met Zweden beleefde hij in 2018, toen ze op het WK in Rusland de kwartfinales bereikten. Op EURO 2020 gingen ze er in achtste finales uit tegen Oekraïne. Eerder tijdens het toernooi werd hij slachtoffer van haatspraak op sociale media, toen hij een kans had gemist in de groepswedstrijd tegen Spanje.