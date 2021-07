Eindelijk locatie bekend van Corona-bevrijdingsfeest van zoon Pierre Van Damme: “Feestvieren met 5.000 mensen”

Deinze - Deinze is op vrijdagavond 30 juli gaststad voor 5.000 jongeren die het grote ‘Corona-Bevrijdingsfeest’ bijwonen. Organisator Tom Van Damme, zoon van de bekende vaccinoloog Pierrre Van Damme, van Route du Soleil maakt zich sterk dat dit feest in alle veiligheid zal kunnen plaatsvinden. Alle jongeren en iedereen die het spektakel wil bijwonen, kan dit enkel als ze volledig gevaccineerd zijn of een negatieve PCR-test of Antigeentest kunnen voorleggen.

“Het heeft even geduurd vooraleer de kogel door de kerk was, maar het grote Bevrijdingsfeest dat eerst gepland was in Vlaams-Brabant, verhuist nu naar Deinze. “Ondanks de stijgende besmettingscijfers zijn we er rotsvast van overtuigd dat we op de startavond van de Deinse Feesten het tijdperk van de vrijheid op een mooie manier kunnen inluiden”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze.

“Jongeren hebben nood om opnieuw vrij en onbezonnen te kunnen genieten na hun studies. Natuurlijk mag dit niet gebeuren op een manier zoals het de voorbije dagen in Spanje het geval was. Wij zaten daaromtrent met alle veiligheidsdiensten samen en denken het veilig te kunnen houden. Het feest luidt in feite de nieuwe Roaring Twenties in. Wel zijn we niet over één nacht ijs gegaan en hebben het veiligheidsdraaiboek scrupuleus doorgenomen. De bedoeling is niet dat we alle maanden in het Martinuspark een feest op het getouw gaan zetten. Nee, we rollen een uniek concept uit. We geven jongeren de kans om weer jong te zijn en te genieten van de herwonnen vrijheid.”

Met autobus naar locatie

“Alle jongeren zullen met autocars uit het hele Vlaamse land waaronder Leuven, Antwerpen en Brussel naar Deinze worden gebracht. Iedereen zal getest zijn en de chauffeurs zelf zijn al gevaccineerd. In Deinze worden ze in de nabijheid van het Martinuspark dan afgezet aan de locatie. Daar gaan we een podium neerzetten in een decor omzoomd met boompjes. Kortom een eiland van plezier”, zegt schepen Bruno Dhaenens (Open Deinze).

“Een betere organisatie om onze kermisfeesten te starten kunnen we ons niet inbeelden. Willy Sommers, Sergio, Yolotanker en Average Rob zullen tussen 14 uur en 1 uur ’s nachts het beste van zichzelf geven”, weet schepen Bruno Dhaenens (Open Deinze). Kortom het wordt een feest dat in volle veiligheid zal plaatsvinden en waarmee we in Deinze ook weer een klein beetje geschiedenis schrijven, zeker in een tijdperk waar iedereen naar vrijheid hunkert.”

“Het evenement was eerst gepland voor juni en was al enige tijd volledig uitverkocht, maar door de verschuiving van de datum zijn er nog een 400-tal tickets vrij. Die zijn in eerste instantie bestemd voor de jeugd van Deinze. De prijs van een ticket bedraagt 17 euro en kunnen via deze link besteld worden, https://booking.travelbase.eu/bf21/join/78117/13125gqvxu0”, zegt Tom Van Damme.