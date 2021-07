Geen seks na de prik: Russische overheid vraagt gevaccineerden om zich drie dagen te onthouden

Een Russische overheidsambtenaar heeft de bevolking gevraagd om zich te onthouden van seks in de drie dagen na hun vaccinatie tegen het coronavirus. Dat schrijft de Daily Mail.

Dokter Denis Graifer, viceminister voor Volksgezondheid in de oblast Saratov, tegen de Kazachse grens, heeft de bevolking gevraagd om zich te onthouden van “extra fysieke inspanning” na vaccinatie, incluis seks. En daar houdt het advies niet op: de Russen wordt ook gevraagd om in die periode geen wodka te drinken, niet te roken, of de sauna te bezoeken.

Al stootte Graifer wel meteen op tegenwind: zijn baas Oleg Kostin noemde de man “een jonge collega die wat voortvarend was”. “Seks kan, wees gewoon voorzichtig”, aldus Kostin op de Russische staatstelevisie.

De vaccinatiegraad in Rusland is één van de laagste ter wereld: slechts 13 procent van de bevolking is inmiddels ingeënt, in de rest van Europa is dat gemiddeld 30 procent.