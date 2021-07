Politie waarschuwt voor gebruik van ‘anti-klimstrips’: als een inbreker gewond raakt, riskeren bewoners ervoor op te draaien

Woon je afgelegen en ben je bang dat inbrekers over je omheining zullen klauteren? Of dat ze via de regenpijp tot aan een raam op de eerste verdieping zullen klimmen? Dan kiezen sommige mensen ervoor om anti-klimstrips te plaatsen. Een moderne variant op prikkeldraad, zeg maar. Nu waarschuwt de politie daarvoor: verwondt een inbreker zich eraan, dan kun je aansprakelijk gesteld worden.