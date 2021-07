Foeke Booy na herseninfarct naar revalidatiecentrum: “Het gaat iets beter met hem”

Technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur is enkele dagen na zijn herseninfarct overgebracht naar een revalidatiecentrum. De 59-jarige Booy werd zondagavond getroffen door een infarct. De oud-profvoetballer lag enkele dagen in het ziekenhuis, maar volgens Cambuur gaat het iedere dag “iets beter” met hem.

De voormalige hoofdtrainer van onder meer FC Utrecht, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles moet nu minstens vier weken in een revalidatiecentrum verblijven. “Hij werkt vol goede moed aan zijn herstel”, aldus de Friese club, die als kampioen van de tweede klasse promoveerde naar de Eredivisie.

Hoe lang het herstel gaat duren, is nog niet bekend. Financieel directeur Gerald van den Belt neemt voorlopig de technische zaken voor zijn rekening.

Booy was in het verleden ook geregeld in België actief. Als speler speelde hij voor Kortrijk (1988-1989), Club Brugge (1989-1993) en AA Gent (1993-1994). Als trainer stond hij even aan het roer bij Cercle Brugge (2012-2013).