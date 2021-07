Antivaxxers roepen op tot boycot van biermerk Heineken na opmerkelijk reclamespotje

Een reclame waarin bierbrouwer Heineken oproept tot vaccineren tegen corona heeft in Groot-Brittannië tot boze reacties geleid. Verscheidene mensen hebben op sociale media opgeroepen tot een boycot van het biermerk. Daarbij gebruikten ze op Twitter de hashtag #boycottheineken. Sommigen zetten daar filmpjes bij waarbij ze flesjes en blikjes Heineken leeggoten.

De ophef ontstond toen Heineken een reclamefilmpje op sociale media zette waarin senioren dansen in een nachtclub en over een strand rennen om te gaan naaktzwemmen. De reclame eindigde met de tekst: “De nacht behoort toe aan de gevaccineerden. Tijd om je bij hen aan te sluiten.” Het reclamefilmpje “zet een groep gevaccineerde senioren in de kijker die weer veilig uit kunnen gaan naar bars en clubs en weer sociale contacten kunnen hebben, iets waar we allemaal naar uitkijken”, zegt een woordvoerder van Heineken in een persbericht.

Video: YouTube Heineken

Maar dat een bedrijf zich zo uitgesproken achter de vaccinatiecampagne schaart, valt slecht bij vaccintwijfelaars en -tegenstanders. Die roepen op sociale media nu op tot een boycot van het biermerk.