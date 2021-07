Marc Van Ranst na terugkeer van besmette jongeren: “Deze cluster is niet waar ik me het meest zorgen om maak”

Zet ze samen in een soort quarantainekamp om het risico op verdere besmetting in te dijken. Dat idee opperde professor Dirk Devroey vrijdag over de terugkerende besmette jongeren. Een idee dat ver gaat en ook niet uitgevoerd zal worden. Bovendien is deze cluster van besmettingen niet waar viroloog Marc Van Ranst van wakker ligt. “Ik maak me meer zorgen om andere mensen die thuiskomen.”