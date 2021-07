Nederlandse overheid kondigt straks strengere maatregelen aan: “Horeca moet weer om middernacht sluiten”

De Nederlandse regering trapt toch weer op de rem om grip te houden op het aantal coronabesmettingen. De horeca moet vanaf vrijdagavond weer om middernacht dicht en er komen strenge regels voor meerdaagse evenementen. Dat zal het de regering vrijdagavond om 19.00 uur tijdens een persconferentie bekend maken, meldt RTL Nieuws op basis van bronnen.

Ook wil de regering dat er een einde komt aan het Testen voor Toegang in de horeca, discotheken en bij festivals. Alleen bij zogenoemde “geplaceerde evenementen”, waarbij mensen dus op hun plek zitten, zou testen voor toegang nog mogen. Een en ander ligt juridisch wel lastig, zeggen ingewijden.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde donderdag 5.475 nieuwe positieve coronatests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Een week eerder, op 1 juli, kwamen er slechts 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen.