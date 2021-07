Rechtbank verwerpt beroep van Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma om gevangenis te vermijden

Een rechtbank in Zuid-Afrika heeft vrijdag het beroep verworpen dat voormalig president Jacob Zuma (79) op de valreep had aangetekend om de gevangenis te vermijden. De rechtbank zei dat ze niet bevoegd was om zich uit te spreken over de zaak.

Zuma, die vorige week door het hoogste gerechtshof van het land tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden werd veroordeeld wegens minachting van het gerecht, meldde zich in de nacht van woensdag op donderdag bij de gevangenis aan.

De rechtbank van Pietermaritzburg, die de zaak dinsdag behandelde, sprak zich vrijdag uit. Ze zei dat ze niet bevoegd was om een vonnis van het hoogste gerechtshof van het land aan te vechten. “Het is algemeen bekend dat er in dit land geen hogere autoriteit dan het Grondwettelijk Hof is en dat de beslissingen van het hof niet ter discussie mogen worden gesteld door een lagere rechtbank.”

Zuma heeft bij het Grondwettelijk Hof een zitting over zijn straf gevraagd, die voor maandag gepland is. Hij zal er wellicht opnieuw aanvoeren dat zijn gezondheid wankel is en dat hij op zijn leeftijd Covid-19 dreigt op te lopen achter de tralies.

Zuma werd op 29 juni veroordeeld, nadat hij meermaals geweigerd had te getuigen voor een commissie die de corruptie onder zijn presidentschap (2009-2018) moet onderzoeken.