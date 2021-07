OEFENWEDSTRIJDEN. Union klopt Lens, stevige nederlaag voor AA Gent

AA Gent verloor een oefenwedstrijd met een stevige 3-0 van het Nederlandse FC Utrecht. Union heeft met 0-1 gewonnen op het veld van Lens. KV Mechelen hield het Nederlandse Rode JC op 2-2.

Stevige nederlaag voor AA Gent

Bolat, Castro-Montes, Okumu, Kums, Odjidja, Hjulsager, Tissoudali, Bruno, Depoitre: het indrukwekkende rijtje spelers dat rust kreeg, geeft aan dat Hein Vanhaezebrouck tegen FC Utrecht niet zijn type-elftal tussen de lijnen stuurde.

De Buffalo’s startten wel met de driemansverdediging die ook in de competitie het merendeel van de wedstrijden afwerkte. Op de flanken was het aan Samoise en nieuwkomer Opéri. Een (echte) diepe spits ontbrak. Met Depoitre die de voorbereiding kalmpjes begon, herstellend van de voetblessure waar hij al langer mee kampt, en Yaremchuk op vakantie na het EK, is het wachten op een spits, minder dan twee weken voor de eerste officiële wedstrijd tegen het Noorse Valerenga. Malede versierde voor de rust een kansje, maar weegt te licht om de spits te dragen. Chakvetadze moest hem steun verlenen, net als De Bruyn, maar de Georgiër oogt vaak nog roestig in zijn acties. Een schietkansje ging over en naast. De meeste ruimte voor de rust kwamen er op rechts, voor Samoise, maar het werd telkens niets. Van de nieuwkomers liet Opéri, vervanger van de vertrekkende Mohammadi, een goeie voorzet optekenen. De Sart had wel enkele kruispasses in huis die zijn trainer zeker bevallen.

Utrecht van zijn kant, liet zich vooral na het openingskwartier gelden. Landgenoot Boussaid wrong een paar kansen de nek om. Na balverlies van Owusu maakte Douvikas vanuit de omschakeling 1-0. Volgens sommigen vanuit buitenspel, maar een VAR is er in oefenwedstrijden niet.

Na de rust maakte de verdediging plaats voor een experimentele achterlijn. Met hogere druk en onder impuls van een bedrijvige Bukari kwamen er enkele mogelijkheden. Malede raakte de paal vanuit buitenspel, Bukari kreeg geen strafschop. De goal – een zondagsschot van Van de Streek – viel toch weer aan de overkant (2-0). AA Gent eindigde de wedstrijd voornamelijk met jongeren en bankzitters, waardoor het voetbal ook verder verwaterde. Het is geen verrassing dat Ramselaar er voor Utrecht nog 3-0 van maakte, na een voorzet die de Gentse defensie open legde. Dit weekend oefent Gent ook nog tegen Sparta Rotterdam. Dan is het de beurt aan de spelers die rust kregen om de puntjes op de i te zetten. (kvu)

DOELPUNTEN: 38’ Douvikas 1-0, 61’ Van de Streek 2-0, 73’ Ramselaar 3-0

AA GENT: Roef (61’ Fortin); Hanche-Olsen (46’ Oladoye), Ngadeu (46’ Marreh), Nurio (46’ Godeau); Samoise (61’ George), Owusu, De Sart, De Bruyn (46’ Bukari), Opéri; Chakvetadze (61’ Van Daele), Malede (61’ Emeka)

Union klopt Lens

Union trok naar het oefencentrum van Lens voor de eerste partij in zijn Franse drieluik. Nieuwkomer Marcq begon nog op de bank. De eerste kans kwam er via Dante Vanzeir, maar de topschutter uit 1B vorig seizoen miste zijn voorzet-schot. Lens reageerde, maar de kopbal van Banzia ging net over.

Union drukte door, maar kansen voor Francois en Undav werden gemist. Iets voorbij het half uur kwamen de Brusselaars toch op voorsprong via aanvoerder Teuma. Na rust kwamen de Fransen wat sterker op zetten, maar Pirard stond telkens pal. In het slot kookten de potjes nog over toen Gradit een zware tackle inzette op Lazare, die reageerde. Beide spelers moesten het veld met rood verlaten. (bvv)

DOELPUNTEN: 34’ Teuma 0-1

RODE KAART: 86’ Lazare, 86’ Gradit

UNION: Moris (46’ Pirard), Nielsen (58’ Marcq), Sorinola (46’ Bager), Undav (61’ Avenatti), Vanzeir (72’ Sigurdarson), Burgess, Teuma (80’ Paolucci), Francois (46’ Nieuwkoop), Lynen (46’ Lazare), Kandouss (46’ Van Der Heyden), Lapoussin (72’ Lewis)

KV Mechelen speelt gelijk tegen Roda JC

In het Geelse Leunenstadion heeft KV Mechelen vrijdagmiddag 2-2 gelijkgespeeld tegen de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. Dailly opende de score maar viel kort daarna uit met een zware knieblessure. Cuypers hielp KV in het slotkwartier nog aan een gelijkspel nadat hij eerst zelf een strafschop had gemist.

KV begon met de tandem Cuypers-Druijf in de spits en startte het best aan de wedstrijd. Een eerste kans, afgedwongen door Druijf, werd in corner geduwd door Roda-doelman De Boer. Kort daarna kwam KV toch op een vroege voorsprong. Cuypers veroverde de bal net buiten de zestien, ging vervolgens vlot zijn mannetje voorbij en bediende Dailly knap met buitenkant rechts (1-0).

De vreugde van doelpuntenmaker Dailly was wel van korte duur. Halfweg de eerste helft werd de winger diep gestuurd door Kaya maar bij het trappen verdraaide hij zijn knie. Schreeuwend van de pijn werd het jeugdproduct van Anderlecht met een draagberrie van het veld gedragen. Er werd meteen aan een kruisbandletsel gedacht. Achteraf bleek dat de laterale band van de knie gescheurd was (dat betekent 3 tot 4 maanden out), maar vrezen ze ook nog voor de kruisband (6 tot 8 maanden out). Zaterdag gaat hij onder de scan, maandag is er een afspraak bij dokter Declerq. De jonge Milan Robberechts (17) kwam Dailly vervangen.

In het tweede kwart van de match kwamen de bezoekers opzetten. Thoelen bracht eerst nog redding maar was kansloos toen hij op een vrije trap in de steek gelaten werd door zijn verdediging aan de tweede paal. Jensen werkte fraai af. De laatste kansen van de eerste helft waren voor Mechelen: invaller Roberechts ging twee keer zijn kans maar mikte eerst over en dan naast. Ook een poging van Druijf zeilde over de lat.

Na rust nam Roda de wedstrijd in handen. Op het uur verstuurde Denzel Jubitana (ex-KV) een knappe doorsteekbal op Goppel. De rechtsbuiten van Roda won het spurtduel van Bijker, omspeelde Thoelen en werkte koel af 1-2). KV reageerde via Cuypers die halverwege de tweede helft een penalty versierde na een duidelijke fout van doelman De Boer. Cuypers nam de strafschop voor eigen rekening maar knalde de bal hoog over. Een paar minuten later zette de spits zijn misser zelf recht. Oog in oog met de doelman bleef hij deze keer wel koel en prikte hij de 2-2 eindstand in doel. (thst)

DOELPUNTEN: 8’ Dailly 1-0, 30’ Jensen 1-1, 61’ Goppel 1-2, 74’ Cuypers 2-2

KV MECHELEN: Thoelen - Swers, Van den Eynden, Bateau, Bijker - Dailly (23’ Robberechts (82’ Paeshuyse)), Van Hecke, Ceulemans, Kaya - Druijf, Cuypers (65’ Asare).