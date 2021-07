De twee kanten van Cristiano Ronaldo: familieman op peperdure jacht, zakenman met opening van nieuw (betaalbaar) hotel

Terwijl enkele van zijn Juventus-ploegmaats zondag de finale van het EK spelen, geniet Cristiano Ronaldo van de nodige rust met vrouw en kinderen.

De Portugese superster ging er met zijn land in de 1/8ste finale uit tegen de Rode Duivels, die met 1-0 wonnen dankzij een doelpunt van Thorgan Hazard. Tijd voor vakantie. Ronaldo trok met Georgina Rodriguez en zijn kroost richting Madeira, het eiland waar hij geboren en getogen werd. Of beter: hij zocht er de privacy op door zijn jacht te laten uitvaren.

Ronaldo is namelijk de trotse eigenaar van een Azimut Grande. Een speeltje met een kostprijs van zo’n 6,5 miljoen euro. Een superjacht van 27 meter lang, met onder anderen vijf cabines, zes badkamers, een luxueuze keuken, een gigantische lounge en een eetkamer. De boot kan een topsnelheid van 51 km/u halen dankzij twee motoren van 1.900 pk.

Ronaldo en zijn kroost genoten van het warme weer in Portugal en zorgden, zoals wel vaker, voor enkele leuke kiekjes.

Maar Ronaldo is en blijft ook een zakenman. Tussendoor opende de Portugees zijn vierde hotel. Na eentje in Madeira, Lissabon en Madrid is er nu ook een Pestana CR7 in New York. Hij lanceerde het hotel op 7 juli, 7-7 dus. Zijn befaamde rugnummer, weet u wel. Voor één nacht bent u er 136 euro kwijt in het hotel dat gelegen is in het hartje van Manhattan.