Washington zet nog eens 34 bedrijven op zwarte lijst

Het Amerikaanse handelsdepartement heeft 34 bedrijven op een zwarte lijst gezet met entiteiten die ervan beschuldigd worden betrokken te zijn bij activiteiten die in strijd zijn met het buitenlands beleid en de nationale veiligheid van de VS.

“Van de 34 entiteiten hebben er 14 hun zetel in de Volksrepubliek China. Ze hebben Peking toegelaten om een campagne van repressie, massale detentie en surveillance te voeren tegen de Oeigoeren, de Kazachen en de leden van andere moslimminderheden in de autonome Oeigoerse regio Xinjiang”, klinkt het in een persbericht.

Acht bedrijven worden er bovendien van beschuldigd de export van Amerikaanse producten naar Iran te faciliteren en zes andere zouden betrokken zijn bij de aankoop van Amerikaanse elektronische onderdelen “waarschijnlijk in het kader van Russische militaire programma’s”. Amerikanen mogen geen producten exporteren of transfereren naar de bedrijven en personen op de lijst.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse regering zich richt op Chinese bedrijven die in verband worden gebracht met beschuldigingen van hightech surveillance-activiteiten in Xinjiang. In 2019 voegde de regering-Trump enkele van China’s start-ups op het gebied van kunstmatige intelligentie toe aan de zwarte lijst, vanwege de behandeling van moslimminderheden.

“Het ministerie van Handel blijft vastbesloten om krachtige en beslissende maatregelen te nemen tegen entiteiten die schendingen van de mensenrechten in Xingjiang toestaan of die Amerikaanse technologie gebruiken om de destabiliserende moderniseringsinspanningen van het Chinese leger te voeden”, aldus minister van Handel Gina Raimondo nog in het persbericht. Ze verwijst ook naar het gebruik van Amerikaans materiaal voor “subversieve activiteiten” in Iran en Rusland.