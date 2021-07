Ontbossing van Amazonewoud breekt triest nieuw record in juni

De ontbossing in Amazonië heeft in juni voor de vierde maand op rij een record gebroken, en in het eerste halfjaar is 3.609 vierkante kilometer ontbost, een stijging met 17 procent vergeleken met dezelfde periode van 2020. Dit blijkt uit officiële cijfers die vrijdag bekendgemaakt zijn.

In juni werd 1.062 km2 ontbost, tegen 1.043 km2 in dezelfde maand van vorig jaar. Het is de grootste oppervlakte die opgetekend werd sinds het instituut INPE deze gegevens vanuit de ruimte registreert. Het instituut begon daarmee in 2015.

De Braziliaanse vicepresident Hamilton Mourao, die de Amazoneraad voorzit, kondigde vorige maand een nieuwe militaire operatie tegen de ontbossing aan. Maar ecologisten zetten vraagtekens bij de efficiëntie van deze operaties, aangezien de ontbossing sterk is toegenomen sinds de extreemrechtse president Jair Bolsonaro in 2019 aan de macht kwam.

De gegevens van juni “zijn een droevig record voor het woud en de inheemse volkeren”, zei Romulo Batista van de Braziliaanse afdeling van Greenpeace in een mededeling.

Juni was voor Amazonië ook de meest vernietigende maand sinds 2007 wat bosbranden betreft, met 2.308 vuurhaarden of 2,3 procent meer dan in dezelfde maand van vorig jaar.