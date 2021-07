De maatregelen zijn losser en wij ook: fysiek vreemdgaan zit weer in de lift

Voor de overspeligen onder ons was de corona­crisis geen lachertje: probeer maar eens een scheve schaats te rijden tijdens een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Maar kijk: de avondklok is afgeschaft, telewerk is niet langer verplicht, zakenlunches kunnen weer, en dus is ook overspel aan een comeback bezig. “De ex-liefjes komen weer buiten, mensen zien die ene collega weer met wie ze al wat geflirt hebben, … Dan gaat het snel.”

Evident was het niet: fysiek overspelig zijn in coronatijden. Excuses als “ik moest overwerken”, “een zakenlunch is wat uitgelopen”, “ik ben blijven plakken op café” of “ik stond in een gigantische file ...