Twee verdachten van overval op scoutskamp in Temse en messteek in Belsele worden aangehouden

Temse / Sint-Niklaas / Belsele - De twee verdachten die opgepakt werden na de gewapende overval woensdag in Temse op een scoutskamp voor kinderen van 9 tot 11 jaar en de overval donderdag in Belsele waarbij een man neergestoken werd, zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen vrijdag. Het gaat om jongemannen van 19 en 20 jaar oud uit Beveren.

De overval op het scoutskamp gebeurde woensdagmorgen rond 5 uur. Volgens Scouts & Gidsen Vlaanderen waren twee gewapende personen het kamp binnengekomen en werden een fourier (iemand die instaat voor eten en logistiek) en de leiding bedreigd en bestolen. De kinderen zelf hadden niets gemerkt van de overval en niemand raakte gewond.

In Belsele werd donderdagmorgen een man neergestoken toen hij overvallen werd op de oprit van zijn woning. De feiten gebeurden rond 9.30 uur aan een woning in de Coppelaan. Een verdachte bedreigde een bewoner op zijn oprit met een mes en eiste zijn portefeuille. Er ontstond een schermutseling en het slachtoffer werd neergestoken. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar.

De verdachten zijn een 19-jarige en een 20-jarige jongeman uit Beveren. Ze werden beiden aangehouden voor de feiten in Temse en een van hen ook voor de feiten in Belsele.