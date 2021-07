Cafépraat met William Boeva: “Ik heb 16 jaar niet gedronken. Zelfs nuchter loop ik niet in een rechte lijn, laat staan zat”

Hij noemt zichzelf de “grappigste dwerg van de Lage ­Landen” (disclaimer: hij ís het ook), heeft zijn eigen kanaal op Twitch waar de jeugd hem kan zien gamen en wacht vol ongeduld tot corona hem eindelijk zijn nieuwe show B30VA op de planken laat brengen. Tot dan brengt Wil­liam Boeva (31) z’n dagen graag door op het terras van The Highlander in Antwerpen. “Sinds de dood van mijn vader wil ik niet meer enkel voor de makkelijke grap kiezen.”

