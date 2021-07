Groen dringt aan op actie om “menselijke ramp” te vermijden bij hongerstaking van sans-papiers

Brussel - Regeringspartij Groen vindt dat er snel actie moet ondernomen worden in het dossier van de hongerstakende asielzoekers in Brussel. “Er is nood aan barmhartigheid”, zegt voorzitster Meyrem Almaci. De partij schuift een aantal pistes naar voren om een “menselijke ramp” te vermijden. Zo suggereert Almaci de aanstelling van een neutrale bemiddelaar en vraagt ze aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om de ‘Commissie van Advies van Vreemdelingen’ te heractiveren.

Op de universiteitscampussen van de Brusselse universiteiten ULB en VUB en in de Begijnhofkerk in het centrum van de stad zitten nu al maanden honderden mensen zonder papieren, die een collectieve regularisatie eisen. Om die eis kracht bij te zetten, gingen ze weken geleden over tot een hongerstaking.

De voorbije weken laaide de discussie over de hongerstakende asielzoekers soms hoog op. Volgens Meyrem Almaci koos haar partij er bewust voor om de voorbije weken geen grote verklaringen af te leggen. Maar op dag 48 van de hongerstaking in de Begijnhofkerk vindt de Groen-voorzitster het toch tijd om publiek aan te dringen op actie.

In een stuk met als titel “Waar is de barmhartigheid gebleven?” schrijft Almaci samen met ondervoorzitter Danny Neudt en Kamerleden Wouter De Vriendt en Eva Platteau dat staatssecretaris Mahdi “verantwoordelijk is om een oplossing te vinden”. Groen is niet gewonnen voor een nieuwe collectieve regularisatie, maar er zijn wel een aantal pistes om een “menselijke ramp” te vermijden.

Zo pleit de partij voor een ‘veilige zone’ waar mensen in vertrouwen hun dossier kunnen bekijken en bespreken. Die piste voor een neutrale zone werd eerder ook al door staatssecretaris Mahdi zelf geopperd. Daarnaast vraagt Groen de hulp van experten, advocaten en vertrouwenspersonen en “eventueel de aanstelling van een neutrale bemiddelaar”. Tot slot zou staatssecretaris de ‘Commissie van Advies van Vreemdelingen’ kunnen heractiveren om neutraal en onafhankelijk advies te geven.

Er moet voor Groen ook een oplossing op langere termijn komen. De partij stelt voor om hoorzittingen in het parlement te organiseren om de problematiek in kaart te brengen en op zoek te gaan naar oplossingen. “Wij hopen oprecht dat de hongerstakers niet te ver gaan. Maar ook dat dit probleem sereen, correct en met empathie en verantwoordelijkheidszin wordt aangepakt”, besluit Almaci.