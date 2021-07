Eigenaars met zonnepanelen kunnen vanaf 2022 stroom schenken of verkopen

Minister van Energie Zuhal Demir maakt het vanaf 2022 mogelijk om de stroom van je zonnepanelen die je niet verbruikt te schenken of te verkopen aan je familie, vrienden of buren. Toch als je een digitale meter hebt.

De Vlaamse regering besliste vrijdag om energiedelen vanaf begin volgend jaar mogelijk te maken voor bewoners van appartementsgebouwen. Vanaf juli 2022 zullen eigenaars van zonnepanelen stroom kunnen verkopen of wegschenken aan wie ze dat willen.

Concreet betekent dat volgens de minister van Energie Demir dat samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw wel interessant wordt. “Vanaf 1 januari kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden onder alle bewoners van het appartementsgebouw”, zegt Demir.

Maar energiedelen zal vanaf juli 2022 ook interessant worden voor burgers, scholen, organisaties, lokale besturen en kmo’s. Zij kunnen allemaal leverancier van groene stroom worden voor een familielid, vriend, collega, ondernemer, buur. Waar die ook woont. “De rechtstreekse verkoop van persoon aan persoon heet peer-to-peer. Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan Fluvius. Die neemt de praktische regeling dan op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de leveranciers, zodat de elektriciteitsfactuur automatisch wordt aangepast”, legt de minister uit. Achter de schermen bereiden het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de VREG en netbeheerder Fluvius de technische reglementen en de praktische zaken voor zodat onderlinge energie-uitwisselingen correct en automatisch kunnen verlopen. “Dat is complexer dan het lijkt omdat er heel wat IT- en marktprocessen bij komen kijken”, aldus Demir.

Socialer

“Wie voor zijn of haar opgewekte energie geen vergoeding wil, bijvoorbeeld omdat de stroom richting een familielid met financiële moeilijkheden gaat, kan de stroom op het moment dat het opgewerkt wordt zelfs ‘gratis’ ter beschikking stellen via dergelijke ‘peer-to-peer’-contracten. Met deze hervorming wordt de energiemarkt in Vlaanderen socialer dan ooit te voren.” Zowel energiedelen als persoon-aan-persoonverkoop heeft een effect op de geleverde elektriciteit op de factuur en maakt het mogelijk die kosten te drukken.

Vanaf 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar échte energiegemeenschappen. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, zal in groep kunnen investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een grote wijkbatterij of bijvoorbeeld gemeenschappelijk laadpalen voor elektrische wagens.

Digitale meter

Volgens Demir weten stroomleveranciers al een tijd dat dit er aan komt. “Dit is de evolutie van de markt. Op zich leidde dit nog niet tot groot protest bij de stroomleveranciers die er wel concurrentie bij krijgen.”

Het energiedelen moet natuurlijk ook andere doelen dienen dan alleen maar de energiemarkt vrijer en socialer te maken. “We hopen met energiedelen ook de doelstelling voor hernieuwbare energie te bereiken in Vlaanderen.” En er is ook nog iets anders. “Dit is een heel tastbaar voordeel aan de digitale meter. Want enkel met zo’n slimme meter kun je aan energiedelen doen. We verwachten dat mensen hierdoor sneller de stap zullen zetten naar een digitale meter. Dit is alleszins een extra reden om het te doen.”